明年最期待！《浪漫医生金师傅3》正式开拍 「护理长」陈庆更新拍摄现场照：「重新以吴明心生活」

5日，陈庆在 IG 更新多张《浪漫医生金师傅3》拍摄照，并写下：「重新以吴明心生活！护理长 Coming Soon #浪漫医生金师傅3 #吴明心 #护理长 #开始拍摄。」

《浪漫医生金师傅》讲述在地方简陋的「石垣医院」工作的天才医生金师傅，与热情高涨的年轻医生之间的故事，连续两季收视都非常亮眼，今年9月也确定制作第三季。主演韩石圭、安孝燮、李圣经、金柱宪会回归外，还有「石垣医院」的金旻载、苏珠妍、申东旭、尹那武、陈庆、林元熙、边宇民和郑智安都确定继续出演。



而《浪漫医生金师傅3》一样由前两季的刘仁植导演执导、姜银庆编剧执笔，已经在10月24日进行剧本阅读，并在近期开始拍摄，预计在明年（2023年）上半年播出。



另外，陈庆今年在《非常律师禹英禑》饰演禹英禑（朴恩斌 饰）的妈妈「太守美」一角，在大结局中母女俩感动的对话，再配上精湛的演技，让人印象深刻；在《月水金火木土》则饰演伊那集团前经营支援室长「刘薇浩」一角，只要是上恩（朴敏英 饰）的要求，都会帮她制定解决方案，两部的角色都展现不同的魅力啊～



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