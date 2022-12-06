[分集劇情]《財閥家的小兒子》問鼎年度收視冠軍！導俊目睹母親受辱再燃復仇之火，設圈套拉全家進炒股深淵（EP8）

上週日更新的第8集收視率飆到19.4%，不僅是本劇目前最高，也刷新了2022全年電視劇最高收視紀錄！

JTBC《財閥家的小兒子》講述對財閥家忠心耿耿卻遭誣陷殺害的尹炫優（宋仲基 飾），重生成為財閥家小兒子並展開復仇、侵吞家族資產的故事。 第8集裡牟賢珉終於看清這樁婚事的真相，陳華榮試圖羞辱導俊一家，反而被他狠狠設計......



*以下內容包含《財閥家的小兒子》第8集關鍵內容！



陳養喆最愛的小孩

導俊發現了DMC的新突破口——電視購物頻道，馬上跟母公司大營簽訂入駐合約，還承諾會讓大營物流打敗順洋物流。 大營社長馬上就把這件事告訴陳養喆，再次把陳養喆氣得不輕。

婚宴上陳星俊沒有等來順洋股份，反而被下放到地方倉庫工作，一怒之下揪住導俊衣領就要開打，幸得未婚妻裝暈化解僵局。 陳養喆宣佈廢除長子繼承製，因為他最愛的小孩只有順洋，決心把順洋傳給最有能力壯大公司的人。



牟賢珉的挫敗

陳星俊在婚禮前終於露出真面目，牟賢珉震驚屈辱但已無回頭路。 現在她只要求星俊不要給家門帶來負面影響，後來裝暈也是為避免星俊打人落下把柄。



演員母親被姑姑羞辱

陳華榮假意請李海仁來百貨店合作，實際上是要導俊看母親被當做服裝模特受人奚落，提醒導俊不是正宗陳家人、沒有繼承資格。



導俊看準陳華榮需要一筆巨款還債，派吳世炫出資「幫忙」並套來百貨店30%股份，轉手就賣出4倍價格; 他知道時下最被看好的New Data科技股票將在一年內經歷暴漲暴跌，於是誘導陳家二代三兄妹全部去投資。 陳華榮在導俊的操作下小賺一筆後眼睜睜看著別人賺進更多，氣急敗壞地決定預支百貨店收入全部投進股市，正中導俊的圈套。



下集預告裡，導俊請徐旻渶調查陳華榮挪用公款一事，公司隨即召開理事會表決是否解除陳華榮代表職位，然而她似乎要當眾揭穿檢察官和導俊的舊識關係！



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