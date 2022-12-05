話劇《莎翁情史》海報與預告出爐！主演各個宛如王子與公主，金裕貞最受推崇

韓國即將於明年1月開演的話劇《莎翁情史》，今（5）日釋出了主演群海報，相當吸睛。

話劇《莎翁情史》由英國劇作家Lee Hall執筆，改編自1998年上映的同名電影，劇情杜撰了英國文豪莎士比亞的愛情故事，2014年曾在英國倫敦等世界各地演出。

即將演出的韓國版《莎翁情史》，大致有三組人馬主演：丁文晟、李相二與金聖喆演出16世紀剛成為新銳作家的威廉莎士比亞，庭沼玟、蔡秀彬與金裕貞飾演莎士比亞的愛人薇奥拉德勒沙。海報在推特一釋出就被大批網友轉推，紛紛稱讚他們根本是王子與公主。

▼丁文晟



▼李相二



▼金聖喆



▼庭沼玟



▼蔡秀彬



▼金裕貞



其中最受歡迎的是金裕貞，推特高達3500轉推。特別的是，有網友轉發金裕貞IG發布的幕後照寫道：「就憑這張照片期待《莎翁情史》。」高達4300轉推，另一篇將金裕貞與韓韶禧《惡女是懸絲木偶》造型並列稱讚：「金裕貞、韓韶禧都像是從羅曼史小說跳出來的……」甚至高達1.1萬轉推。



《莎翁情史》先前發布的預告片亦讓網友期待不已，留言裡紛紛為喜歡的演員應援打氣。《莎翁情史》將在明年1月28日於首爾瑞草區藝術殿堂CJ土月劇場在韓國首演，不曉得有沒有機會前往海外演出呢？



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