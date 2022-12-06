韩娱圈最年轻的爱豆夫妇一个月教育费就花800万韩元！普通工薪阶层平均月薪才320万韩元...韩网友：果然是他们活著的世界

明星家一个月的教育费可能是普通家庭一个月的收入。

爱豆夫妇FTISLAND崔敏焕和LABOUM金律喜两人育有大儿子赞儿和双胞胎女儿雅琳、雅允共三个宝宝。日前夫妻两做客综艺访谈节目《吴恩英的黄金商谈所》，公开了一家五口的故事，没想到全新公开的预告片不但没有引发育儿家庭的共鸣，反被吐槽「果然是他们生活的世界和我们普通人不一样」。

预告片里律喜表示：「家里三个孩子一个月的教育费就是800万（韩币，下同/约18万台币），任何一个妈妈都想要这么为孩子付出吧。」



对於妈妈律喜在孩子身上的庞大开销，爸爸崔敏焕直接表示「根本无法理解」。



吴恩英博士听完说了一句：「不要把自己缺失的东西投射到孩子身上。」另观众十分好奇一月800万的教育费到底是如何花出去的。要知道根据韩国官网统计数据显示，2022年韩国就业人员平均月薪为320万，有一部份低收入人群的月薪甚至低於300万，仅为242万，这800万相当於普通职员一个月薪水的2倍多，而这仅仅是崔敏焕家3个孩子的教育费而已。

虽然只是预告片，且只有57秒，却在韩网上引爆热议，引来广大民众的吐槽和批评，众人表示：「不是养育费用800万，仅仅只是教育费？」、「完全不能理解，钱都怎么花的」、「炫富吧」、「果然是他们生活的世界」、「比普通家庭，一家人的生活费还高」、「完全无法引发共鸣的谘询，只会让我们这种普通人觉得很违和」、「听到这种苦恼，会让人很厌烦」。相反也有很多人力挺这对爱豆夫妇，表示：「人家自己挣钱，你管他们怎么花」、「三个孩子一起上保育园的话应该差不多这个数位」、「人家挣得多啊」等。



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