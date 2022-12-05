KARA粉絲去悼念具荷拉，看到姜知英＆許齡智的留言！網友：「要流淚了，真的好傷心」

最近，有一位 KARA 的粉絲去追悼具荷拉時看到姜知英和許齡智的留言。

在花束上面貼著一張紙條寫著「姐姐再見 我會再來的～♡ 我愛你！」、「想姐姐了！我會再來的 move again 一起度過吧！」署名是「知英（齡）智」。上月24日是具荷拉的忌日，姜知英也在 IG 更新她和「忙內」許齡智拿著一束花的照片，兩人一起去看姐姐了啊 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



為了慶祝團體成軍15周年，KARA 帶著專輯《Move Again》回歸，主打歌〈WHEN I MOVE〉MV 中看到6人餐桌、6人麥克風，也令人感動不已。而 KARA 在《2022 MAMA》帶來首舞台外，近日也在各大音樂節目進行打歌。



4日，在《人氣歌謠》錄製結束後，她們舉辦了小型 FM。姜知英說道：「其實我是時隔9年作爲 KARA 問候大家，已經過了10年的時間。但是非常感謝在這麼長的時間裡我們還能再次聚在一起，也非常感謝大家再次爲我們加油... 在那漫長的時間裡真的發生了很多事情，但是能再次成爲一體，真的非常感謝。」韓昇延也說：「說實話...本來覺得應該不行。很感謝成員們，一直以來給我們展現很多愛的粉絲們，真的再次度過幸福的時間。」在小型 FM 上，成員們也都哭了啊 QQ

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