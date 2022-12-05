IVE張員瑛模仿23年前的全智賢！跳她還沒出生就流行的電子舞XD

人氣女團IVE成員張員瑛致敬韓流女神全智賢。

「2022KBS歌謠大祝祭：Y2K」將於12月16日隆重舉行，官方邀請了人氣愛豆張員瑛拍攝了預告宣傳片，宣傳片模仿了1999年全智賢拍過的廣告，引起一批回憶殺。



張員瑛隨著電子音樂搖擺著身姿，黑長直發也伴隨著身體飄揚起來，黑白服飾不停切換，五官精緻的她不懼近景拍攝，360度美貌毫無死角，化身「復古精靈」。 宣傳片的靈感就來源於全智賢20多年前所拍攝的廣告，背景音樂相同，連黑白服飾也幾乎一模一樣。 拍攝這篇廣告時張員瑛尚未出生，因此得知自己要模仿全智賢，向娛樂圈前輩致敬時，張員瑛甚至還反問攝製組「什麼是電子舞」，不過作為專業的愛豆，張員瑛很快就學會了舞姿，全身心投入到了拍攝中。



今年的歌謠大祝祭的主題是「Y2K」，「Y2K」則是「Year 2 Kilo」的縮寫，即2000年，是一種強調科技感和未來感的風格 （因為2000年正好是千禧年，所以「y2k」也可以稱為千禧風格）。 對於X世代（1965-1980年出生的人）來說，Y2K是濃濃的回憶; 而對於MZ世代（指1980年~1995年出生的千禧世代，和1995年~2010年出生的Z世代的統稱）來說，Y2K又是新鮮的存在，今年的「歌謠大祭典」將以怎樣的復古風潮引領大家，讓我們拭目以待。

此外，「2022KBS歌謠大祝祭：Y2K」將邀請高耀太、BoA、 NCT127、NCT DREAM、PENTAGON、Forestella、THE BOYZ、fromis_9、Stray Kids、（G）I-DLE、ATEEZ、崔叡娜、ONEUS、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、STAYC、 aespa、ENHYPEN、IVE、Kep1er、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans等人氣團亮相。



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