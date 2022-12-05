KARA粉丝去悼念具荷拉，看到姜知英＆许龄智的留言！网友：「要流泪了，真的好伤心」

最近，有一位 KARA 的粉丝去追悼具荷拉时看到姜知英和许龄智的留言。

在花束上面贴著一张纸条写著「姐姐再见 我会再来的～♡ 我爱你！」、「想姐姐了！我会再来的 move again 一起度过吧！」署名是「知英（龄）智」。上月24日是具荷拉的忌日，姜知英也在 IG 更新她和「忙内」许龄智拿著一束花的照片，两人一起去看姐姐了啊 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



为了庆祝团体成军15周年，KARA 带著专辑《Move Again》回归，主打歌〈WHEN I MOVE〉MV 中看到6人餐桌、6人麦克风，也令人感动不已。而 KARA 在《2022 MAMA》带来首舞台外，近日也在各大音乐节目进行打歌。



4日，在《人气歌谣》录制结束后，她们举办了小型 FM。姜知英说道：「其实我是时隔9年作爲 KARA 问候大家，已经过了10年的时间。但是非常感谢在这么长的时间里我们还能再次聚在一起，也非常感谢大家再次爲我们加油... 在那漫长的时间里真的发生了很多事情，但是能再次成爲一体，真的非常感谢。」韩升延也说：「说实话...本来觉得应该不行。很感谢成员们，一直以来给我们展现很多爱的粉丝们，真的再次度过幸福的时间。」在小型 FM 上，成员们也都哭了啊 QQ

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