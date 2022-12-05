金正賢《哲仁王后》之後的回歸作！與林秀香主演《木偶的季節》劇本閱讀照公開，明年1月播出！

新劇《木偶的季節》講述每99年就會有一次休假的死神「木偶」，遇上一位具有能夠將他當作奴僕來使喚的神奇能力的女醫生「韓季節」，讓死神成為出診醫師，展開一連串奇幻故事。

今日（5日）公開劇本閱讀現場，導演白秀燦、導演金智勳和編劇姜伊賢、編劇許俊宇、金正賢、林秀香、金多順、安友淵、金吝勸、車清華等人都到現場。



劇中，金正賢怪僻的引渡者「木偶」，引導死者走上黃泉路。每99年他就會得到為期49天的異國休假（但對木偶來說是種懲罰），必須離開所在地的命運，這次他將附身到人類「都鎮宇」的身上，當他一睜開眼睛所看見的人就是韓季節，兩人的孽緣就此展開。



林秀香飾演「韓季節」，畢業於全國排名最後的醫科大學。她小時候就失去母親，身邊的親人只有弟弟，在只重視名門大學醫生的社會上受盡冷眼，自信心也越來越弱。這時遇到有生以來第一個站在她這一邊的人都鎮宇，令她的日常發生巨大變化。



這也是金正賢繼《哲仁王后》後睽違1年多的新作品；而《木偶的季節》則是林秀香今年第三部作品，此前她拍攝了《我們從今天開始》和《醫法刑事》，也期待她的新角色呢！



而《木偶的季節》由《看見味道的少女》、《Alice》的白秀燦導演與《請確認活動吧》的金智勳導演共同執導，《壞刑警》的許俊宇編劇與姜伊賢編劇共同執筆，將於1月27日首播。

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