安宰贤「外遇证据」被证实是假！具惠善称「友人亲眼见到」、告娱记损害名誉，判决结果近日出炉

韩国娱记李镇浩上月30日在YouTube频道直播时透露了被具惠善起诉的判决结果，也间接证实了「安宰贤外遇」乃子虚乌有。

安宰贤和具惠善2016年结婚，2020年7月经过近一年的协议正式离婚。去年5月，韩网论坛出现一篇据悉是「演员A某」写的陈述书，其中提到A某在2018年12月电视剧《爱上变身情人》制作期间，於某餐厅目睹安宰贤与一名女性亲密接触、「拉著手去了其他房间」，还在杀青宴结束时看到安宰贤与该女性淩晨前往其他建筑，但李镇浩对这份文件的真伪表达质疑。



李镇浩当时PO影片称该文件没有签字印章、格式不合规范、缺乏可信性，泄露意图也令人怀疑，最重要的是跟A某求证后，A某表示没写过这份陈述书。 随后具惠善方面表示网上泄露的陈述书与具惠善本人持有的原本内容一致，A某是作为具惠善的朋友、为帮助她打离婚官司而出面作证; 因为李镇浩质疑文件真实性，具惠善方还对她提出诉讼，理由是散播虚假内容、损害名誉。



经过1年6个月的调查，检方最终判定李镇浩的影片不包含虚假内容或诽谤目的，即没有嫌疑、不予起诉，也证实了那份陈述书实为假造。 李镇浩在直播中与律师通话，律师表示具惠善称她是听了A某的话之后代为写下陈述书且经过A某确认，但A某多次表示没有这回事; 泄露途径也很难解释，既然具惠善称只有自己持有原本，难道有人偷偷潜入具惠善家中、打开电脑拿走文件并发布到网上？



网友纷纷留言：「安宰贤好可怜」、「具公司操纵舆论好可怕，既然已证实陈述书是伪造，希望不要再有人去骂安宰贤了」、「安宰贤一定压力很大」、「大家早都知道她有说谎症吧？ 恭喜记者」。

▽李镇浩质疑陈述书真伪：



▽李镇浩获得无嫌疑判定：



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