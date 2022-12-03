再等一個月！鄭容和＆車太鉉主演《頭腦共助》首版預告公開，兩人的演技默契令人期待！

KBS新劇《頭腦共助》講述天才腦神經科學家申河路（鄭容和 飾）和雖然吊兒郎當但善良的刑警琴明世（車太鉉 飾），爲解決各種事件和事故而展開特別合作的故事。

公開的首版預告中，出現一位女性的顫抖的手和氣喘吁吁的樣子，穿著手術服和戴著護目鏡對大腦進行屍檢的申河路，冷靜地說出「發抖的手」、「呼吸急促的過度換氣症狀」、「鼻尖上的青筋」形成不尋常的氛圍。在緊張感逐漸上升的情況下，申河路微笑著說：「那女人應該不是犯人喔！」讓人更加好奇真正的犯人是誰。



在激烈的音樂聲中，神經科學組會議的樣子和申河路拿出屍檢的大腦的場面交織在一起，腦神經科學家申河路是如何與警察們一起進行的？令人關注！

之後，琴明世努力追趕犯人，看到拿著刀的男人後露出驚訝的表情。接著申河路＆琴明世並排走在一起，喊著「暫時STOP」後，申河路轉身坐到前面，用悲壯的表情說：「我知道犯人是誰了，去逮補吧！」



製作組表示：「在第一次預告片中，我們將展現至今爲止從未見過的腦科學搞笑調查劇《頭腦共助》，當中出現的奇妙的大腦相關事件和內容。不僅是鄭容和和車太鉉特別的演技化學反應，還有國內首次嘗試的腦科學搞笑調查劇，希望大家期待能够帶來豐富魅力的《頭腦共助》。」

另外，《頭腦共助》由《天命：朝鮮版逃亡者故事》、《Okay！光姐妹》的李振書導演執導，《Drama Special－搖滾 Rock 樂》的朴京善編劇執筆，將在明年1月2日首播。

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