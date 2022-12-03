SM宇宙擴張？李秀滿討論NCT可能出東京、阿拉伯分隊＆SuperM回歸，網友好奇：Lucas要回來？！

大家有什麼想法？

SM旗下男團NCT不同於一般男團，採取無限擴張體制，近期又再加入三位SM Rookies，目前共有數個分隊分別為NCT 127、NCT DREAM、Way V，及由不同成員變動組成的NCT U，全體在台上一字排開表演，人數、氣勢十分可觀！而今竟傳將再增加東京、阿拉伯分隊，讓網民超驚訝！



先前大家推測NCT將再出東京分隊－NCT TOKYO，可能加入成員Shotaro、成燦及三位SM Rookies等，沒想到SM大家長李秀滿近日還透露，可能將再出阿拉伯分隊，消息一出震驚粉絲，有留言表示：「沒想到會有阿拉伯分隊」、「應該要顧好現有成員」、「NCT的孩子很多需要多關注啊！」顯然對此感到十分驚訝。



李秀滿還額外透露Super M準備在2023年回歸，成員來自旗下各男團、包括SHINee泰民、EXO伯賢、KAI、NCT的泰容、TEN、Mark、Lucas，集結各團ACE化身「Kpop復仇者聯盟」進軍歐美。



然而在成員泰民、伯賢入伍當兵、而後又爆出Lucas醜聞，一時間讓人懷疑SuperM是否就此止步，不過隨著兩位成員退伍日期將近、加上海外粉絲的期盼，SuperM近日也頻在YouTube上傳練習室影片，如今再傳回歸預告，不過成員Lucas動向仍未所知。



Sophia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞