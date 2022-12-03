SM宇宙扩张？李秀满讨论NCT可能出东京、阿拉伯分队＆SuperM回归，网友好奇：Lucas要回来？！

大家有什么想法？

SM旗下男团NCT不同於一般男团，采取无限扩张体制，近期又再加入三位SM Rookies，目前共有数个分队分别为NCT 127、NCT DREAM、Way V，及由不同成员变动组成的NCT U，全体在台上一字排开表演，人数、气势十分可观！而今竟传将再增加东京、阿拉伯分队，让网民超惊讶！



先前大家推测NCT将再出东京分队－NCT TOKYO，可能加入成员Shotaro、成灿及三位SM Rookies等，没想到SM大家长李秀满近日还透露，可能将再出阿拉伯分队，消息一出震惊粉丝，有留言表示：「没想到会有阿拉伯分队」、「应该要顾好现有成员」、「NCT的孩子很多需要多关注啊！」显然对此感到十分惊讶。



李秀满还额外透露Super M准备在2023年回归，成员来自旗下各男团、包括SHINee泰民、EXO伯贤、KAI、NCT的泰容、TEN、Mark、Lucas，集结各团ACE化身「Kpop复仇者联盟」进军欧美。



然而在成员泰民、伯贤入伍当兵、而后又爆出Lucas丑闻，一时间让人怀疑SuperM是否就此止步，不过随著两位成员退伍日期将近、加上海外粉丝的期盼，SuperM近日也频在YouTube上传练习室影片，如今再传回归预告，不过成员Lucas动向仍未所知。



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