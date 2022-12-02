[好片推薦]《失控正義》社會底層弱勢族群的悲歌！弟弟說不出口的秘密太催淚了〜

[無雷]由GOT7成員朴珍榮所主演的《失控正義》，劇情描述在聖誕節一早發現了弟弟月祐（朴珍榮飾）陳屍水塔，哥哥日祐（朴珍榮飾）決定循線為其復仇而進入少年感化院，院內的嚴重霸凌與暴力黑暗面可想而知，日祐忍受一切，目標指向當日曾與弟弟接觸的幾位惡霸，進行自我毀滅的復仇。

珍榮在這部片中可說是挑戰完全不同的兩個角色，哥哥日祐為了照顧弱勢弟弟與失智奶奶，只得從事暴力討債類型的工作，對於弟弟自然也時常流露出不耐煩的神情，但是弟弟月祐卻是哥哥向日葵，即使智能不足仍能體會哥哥的辛苦，不願讓哥哥煩惱。兩個角色珍榮的演出都令人印象深刻，尤其低能的弟弟更令人感到不捨與心痛。



劇情一開始就非常清楚說明了哥哥日祐的復仇意圖，在一群龍蛇雜處的少年感化院中，他一到就朝向那些惡霸們拳打腳踢，其中一位輔導老師（金永敏飾）則是始終勸他為善，暴力不是唯一途徑，但對於失去了家人的日祐來說，早已打算自我毀滅。哥哥透過當日與弟弟通話時而聽見了他被人毆打，但對於整起事件的來龍去脈卻沒能全部了解，於是他透過每一位當天見過弟弟的人，來拼湊起一片一片的事件拼圖。



其中一位關鍵的人物是與這對兄弟是鄰居好友的金東輝，這位年度最佳新人獎得主，從《奇怪的數學家》就令人印象深刻，此次他再度呈現更不一樣的角色風格。金東輝在感化院中為求生存而處處隱忍，因為住在低收入區而備受欺凌與排擠，不過他也提供給日祐最多的事實真相，也讓他知道平時他所嫌棄的弟弟，其實也很為哥哥著想。劇情的發展令人感到社會底層弱勢族群的絕望，也令人相當心酸。



《失控正義》描述著原本該是平安喜樂的聖誕節，一個男孩卻無辜遭遇了這麼多無端的迫害，真相更是令人難以想像。《失控正義》珍榮的暗黑復仇之路能否走到終點，12月9日在台上映。



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