Stray Kids Felix在MAMA舞台全英致词，澳洲口音让网友直呼：「太性感！」

这口音好好听～

今年MAMA顺利落幕，Stray Kids作为第一天出席嘉宾，精彩表演炸翻现场！此外还是全球粉丝票选奖得主，海内外人气爆棚。男孩们从红毯造型就吸引全场焦点，全员以黑色调裤装出场，看起来英气风发！此外，成员Felix发上的亮粉衬托白皙肌肤，超像童话王子！



the glitters on felix’s hair SO BEAUTIFUL pic.twitter.com/7lCjp7HyJY — (@dailyseung2) November 29, 2022

除了帅气外型，Felix在获奖时的全英致词也令人印象深刻！今年MAMA以全英形式进行，从小在澳洲长大的Felix，也是队内的英文担当，展现自己惊人的澳式口音，短短几句话就让全场沦陷！



先前在YouTube频道中，Felix就曾秀出自己独特的澳式口音，媲美英听测验的程度，在论坛掀起一阵热烈讨论！大家都纷纷表示她的英文发音真的好好听，甚至说：追星还能练英文，一举两得XD



Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻