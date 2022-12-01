姜素拉又搞笑登場！《能成為別人嗎》變身「離婚訴訟女神」自己也離婚了，和張勝祖扮不對盤前夫婦

姜素拉和張勝祖上月才確定攜手演出新劇《能成為別人嗎》，首張海報與預告馬上就在本月登場。

《能成為別人嗎》講述離婚容易、離別難的離婚專門律師們的愛情與人生成長故事，故事從被稱為「訴訟女神」的明星離婚律師吳荷拉（姜素拉飾演），和想厭卻討厭不了的前夫具恩範（張勝祖飾演），兩人變成同事再次相遇開啟序幕。

製作公司KT Studio Genie今（1）日首度釋出海報及預告，海報中可吳荷拉與具恩範喝了酒便「曖昧流動」，嘴唇正漸漸靠近……值得觀察的是，兩個人手上都沒有婚戒明顯是離婚過後相遇，這段過程到底發生了什麼事？離婚了又對彼此動情了嗎？



預告中，從第三人的角度介紹兩位離婚律師的不同，吳荷拉是離婚訴訟女神，具恩範卻被說「根本不是律師是騙子」。兩個人意外在同個律師事務所相遇，具恩範白目登場，吳荷拉見了他便劍拔弩張。不過久而久之相處下來，雙方對彼此都有改觀，發問對方：「所以我們，能成為別人嗎？」



姜素拉和張勝祖是自‎《超「人」氣動物園》（《獸頭救兵》）‎再次合作，也是繼《超「人」氣動物園》再次共同搞笑演出。由於姜素拉是睽違2年回歸戲劇圈‎，一些網友相當期待。

《能成為別人嗎》由《我們的藍調》共同導演金梁熙執導，明年1月將在電視台ENA與OTT Genie TV播出。

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