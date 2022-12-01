李昇基遭公司吸血多年，今日正式提出解約！網集氣應援：「一定要勝訴！」

據韓媒報道，李昇基今天向HOOK娛樂發送了要求終止專屬合約的通知書，決定結束18年的合作關係。

李昇基上月15日向HOOK發送內容證明要求公開結算賬目，目前已收到回信。 HOOK在回復中承認未結算音源收入的事實，且沒有做出補救，明確違反了合約中的相關規定，李昇基因此發送了要求解約的通知。



李昇基從2004年出道就在HOOK娛樂，18年來發行了137首歌卻未收到一分錢。 實際上音源帶來了96億韓元收入，但HOOK娛樂不僅將其獨吞，還對李昇基惡語相向、欺騙說他是「負數歌手」。

HOOK娛樂上月25日發聲明否認音源未結算，稱去年續約時已給李昇基看過結算賬目、對債務進行整理並簽訂了和解書。



但李昇基律師上月28日反駁稱他從未收到支付音源收入的文件，HOOK明顯是有意隱瞞音源收入的存在。 和解書的內容又是另一件事：2011年HOOK娛樂以購入建築物的理由獲得李昇基47億韓元投資，但權珍英代表沒有遵守關於投資的任何約定，直到李昇基要求解約才將投資轉為借貸，就李昇基作為投資人的權利撰寫了和解書。

上月30日，D社又爆出權珍英代表濫用法人卡做個人消費、揮霍28億韓元，卻不允許李昇基用法人卡買一餐三明治。 之後權珍英就改變了說法，承認錯誤並表示會處理個人財產、負起責任。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞