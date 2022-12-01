姜素拉又搞笑登场！《能成为别人吗》变身「离婚诉讼女神」自己也离婚了，和张胜祖扮不对盘前夫妇

姜素拉和张胜祖上月才确定携手演出新剧《能成为别人吗》，首张海报与预告马上就在本月登场。

《能成为别人吗》讲述离婚容易、离别难的离婚专门律师们的爱情与人生成长故事，故事从被称为「诉讼女神」的明星离婚律师吴荷拉（姜素拉饰演），和想厌却讨厌不了的前夫具恩范（张胜祖饰演），两人变成同事再次相遇开启序幕。

制作公司KT Studio Genie今（1）日首度释出海报及预告，海报中可吴荷拉与具恩范喝了酒便「暧昧流动」，嘴唇正渐渐靠近……值得观察的是，两个人手上都没有婚戒明显是离婚过后相遇，这段过程到底发生了什么事？离婚了又对彼此动情了吗？



预告中，从第三人的角度介绍两位离婚律师的不同，吴荷拉是离婚诉讼女神，具恩范却被说「根本不是律师是骗子」。两个人意外在同个律师事务所相遇，具恩范白目登场，吴荷拉见了他便剑拔弩张。不过久而久之相处下来，双方对彼此都有改观，发问对方：「所以我们，能成为别人吗？」



姜素拉和张胜祖是自‎《超「人」气动物园》（《兽头救兵》）‎再次合作，也是继《超「人」气动物园》再次共同搞笑演出。由於姜素拉是睽违2年回归戏剧圈‎，一些网友相当期待。

《能成为别人吗》由《我们的蓝调》共同导演金梁熙执导，明年1月将在电视台ENA与OTT Genie TV播出。

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