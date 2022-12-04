金敏喜「不倫戀」持續6年，洪常秀仍未離婚！韓網友爆料「在學校裡看到他們一起從研究室走出來」

被韓國人集體「抵制」的洪常秀、金敏喜這對「不倫戀」老少配已經交往了6年了。

說起洪常秀和金敏喜這對年齡相差22歲的娛樂圈情侶，一個是知名已婚導演，一個是前途大好的演技派女演員，兩人爆出出軌熱戀時候震驚全韓國。 金敏喜被稱「男神收割機」，她的3任前男友為影帝李政宰，國民偶像趙寅成，帥氣男模李洙赫，全都是男神級別。 愛上和自己父親差不多年紀的「老男人」，一下子讓很多人無法接受。 更重要的原因是洪尚秀已婚，金敏喜後期還被韓媒挖出她公然挑釁原配，一系列言語讓無數人反感，一部份稱她是「地表最強小三」，一部份視她為不顧一切勇敢追愛的勇士。 在韓國國內他們算比較低調，但兩人也曾在國外的電影節上公開手牽手秀恩愛，總之洪常秀和金敏喜的這段不倫戀要多狗血有多狗血。





홍상수 김민희의 새 작품 기대될까! pic.twitter.com/uyLA5AIXa2 — 쩡이와 댕댕이 (@ruddnsdl85) July 12, 2018

最近韓網不少交流版塊都爆出了洪常秀和金敏喜的「目擊談」，首次公開相關消息的網民A某表示：「今年5月在學校裡見過他們。 」洪尚秀目前是建國大學影像電影系電影導演專業的在職教授。 A某透露：「洪常秀的研究室在2樓，2樓有系辦公室，所以經常去那層，有一天看到他倆（洪常秀和金敏喜）一起從研究室裡走出來。 」A某解釋自己因為看到這一幕而震驚，特別尷尬，金敏喜就走樓梯下樓。 「我同學有些大大咧咧，有點吵鬧，洪常秀可能有點介意吧，朝著樓梯走過去，邊走還邊朝我們看。 到了1樓之後兩人就乘車離開了，沒想到居然是金敏喜開車。 這之後就再也沒在學校裡看到過金敏喜，洪常秀一直都在，一周能見到2、3次，他是教授，肯定要來學校的。 聽說教授一職到今年就結束了，也不知道該欣喜還是該悲傷。 」





홍상수 김민희 목격담 새로 올라와 논란이 되고 있는 상황이다https://t.co/r62nNlUIiK — 정s강 (@bizegxfyi) November 29, 2022

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