金敏喜「不伦恋」持续6年，洪常秀仍未离婚！韩网友爆料「在学校里看到他们一起从研究室走出来」

金敏喜「不伦恋」持续6年，洪常秀仍未离婚！韩网友爆料「在学校里看到他们一起从研究室走出来」

明星   2022年12月4日   星期日09:30   Tracy   1

（封面图源：TV Daily）

被韩国人集体「抵制」的洪常秀、金敏喜这对「不伦恋」老少配已经交往了6年了。

说起洪常秀和金敏喜这对年龄相差22岁的娱乐圈情侣，一个是知名已婚导演，一个是前途大好的演技派女演员，两人爆出出轨热恋时候震惊全韩国。 金敏喜被称「男神收割机」，她的3任前男友为影帝李政宰，国民偶像赵寅成，帅气男模李洙赫，全都是男神级别。 爱上和自己父亲差不多年纪的「老男人」，一下子让很多人无法接受。 更重要的原因是洪尚秀已婚，金敏喜后期还被韩媒挖出她公然挑衅原配，一系列言语让无数人反感，一部份称她是「地表最强小三」，一部份视她为不顾一切勇敢追爱的勇士。 在韩国国内他们算比较低调，但两人也曾在国外的电影节上公开手牵手秀恩爱，总之洪常秀和金敏喜的这段不伦恋要多狗血有多狗血。
（图源：电影《小姐》） （图源：电影《小说家的电影》宣传图）

最近韩网不少交流版块都爆出了洪常秀和金敏喜的「目击谈」，首次公开相关消息的网民A某表示：「今年5月在学校里见过他们。 」洪尚秀目前是建国大学影像电影系电影导演专业的在职教授。 A某透露：「洪常秀的研究室在2楼，2楼有系办公室，所以经常去那层，有一天看到他俩（洪常秀和金敏喜）一起从研究室里走出来。 」A某解释自己因为看到这一幕而震惊，特别尴尬，金敏喜就走楼梯下楼。 「我同学有些大大咧咧，有点吵闹，洪常秀可能有点介意吧，朝著楼梯走过去，边走还边朝我们看。 到了1楼之后两人就乘车离开了，没想到居然是金敏喜开车。 这之后就再也没在学校里看到过金敏喜，洪常秀一直都在，一周能见到2、3次，他是教授，肯定要来学校的。 听说教授一职到今年就结束了，也不知道该欣喜还是该悲伤。 」
（图源：电影《逃跑的女人》宣传图）

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  • 眼晕😵 我看成交配了6年🙃🙃🙃
    28分前
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