本月少女Chuu突然「被退團」！代言品牌公開為她應援「總是開朗又親切，給大家留下美好的回憶」

11月30日，Chuu 作為代言人的口罩品牌 INSPICK 通過官方 SNS 對目前的看況發表立場。

該企業表示，關於與 Chuu 的拍攝和宣傳，至今還在溝通中。當中還提到：「爲了在拍攝現場展現多樣的面貌，盡了最大努力。在長時間持續的辛苦過程中，也會向工作人員高喊加油，開朗又親切的樣子讓現場所有人的士氣高漲，給我們留下美好的回憶。」



接著，還傳達 Chuu 的美談：「就算突然拜託她給小卡親筆簽名，她也會爽快地親自簽好名並交給我們，我們希望所有人都能知道她這些讓人感動的小事。」希望爭議中的疑惑進快查明，並且為今後的活動應援。



近日，經紀公司 Block Berry Creative 發長文宣佈 Chuu 從本月少女中除名，理由是「刁難工作人員」。



在 Chuu 被退團後，不少曾一起工作過的工作人員都發文為她應援。網綜《守護Chuu》的作家也上傳兩人合照並寫下：「竟然說是作威作福，真搞笑。智雨自己都很累了，還在擔心工作人員收不到錢。我們都知道沒有好好照顧孩子，但是智雨也也是會好起來的，因為她本來就對人很好。」還有宣美也上傳與 Chuu 的合照。

28日，Block Berry Creative 方面又發表追加立場文強調：「關於惡言及作威作福關係等，如果 Chuu 和受害者同意，本公司將協助提供相關內容和證據。」而 Chuu 也通過 IG 反駁：「對於這一系列情況我沒有收到任何告知，現在正在了解中。但可以肯定的是，沒有做過讓粉絲們感到羞愧的事情。」



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