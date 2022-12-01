朱智勛動作娛樂新作《Gentleman》有《辣手神探》與《王牌計中計》的相似點！票房可望創佳績

犯罪娛樂電影《Gentleman》即將於年底壓軸上映，也被觀眾們認為是在劉亞仁、黃晸珉的《辣手神探》以及姜棟元、黃晸珉《王牌計中計》之後相同類型的作品，也令大家期待可能擁有同樣的出色票房。

在韓國曾突破千萬觀影人次的《辣手神探》以廣域搜查隊刑警黃晸珉為中心，以及幾位個性具有強烈特色的角色聚集在一起，嚴懲目中無人的財閥第三代劉亞仁，帶給觀眾們相當痛快的感受。新電影《Gentleman》則是私人偵探調查所的社長池賢秀（朱智勛飾）為了洗清冤屈，而追捕犯下滔天大罪的大型法律事務所代表權道勳（朴誠雄飾）的故事。他們之間的對立劇情快速開展，將令人目不轉睛，朱智勛將嚴懲不法行為的惡黨們，帶來與《辣手神探》相似的痛快感受。



由姜棟元、黃晸珉主演的《王牌計中計》也是背負殺人罪名而入獄的檢察官邊在旭（黃晸珉飾）與前科累累的詐欺犯韓致遠（姜棟元飾）兩人在獄中聯手出擊，外型帥氣個性滑頭的姜棟元與正義的黃晸珉魅力無法擋，也曾創下970萬人次的票房佳績。新電影《Gentleman》中也有帥氣又聰明的私家偵探朱智勛，以及一旦咬住就不放的檢察官崔成恩，同樣將展現相反的個人風格並攜手合作，增加劇情的可看性。



由朴誠雄所飾演的反派角色，則是在電影中展現外表看起來風度翩翩有禮貌，內心卻非常惡毒的惡黨，也將吸引觀眾們的目光。《Gentleman》描述成功率100％的私家偵探，為了尋找失蹤的委託人，冒充檢察官，不管手段是非法還是合法，誓言要將壞蛋一網打盡的故事。由朱智勛、崔成恩、朴成雄共同演出，預計12月28日在韓上映，台灣也即將公布上映日期。





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