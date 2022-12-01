《2022 MAMA AWARDS》聽到金所泫稱自己為「珍九xi」，呂珍九的笑容感覺說了很多、又好像什麼都沒說！ XD

所以金所泫平時都怎麼稱呼呂珍九啊？（笑）





呂珍九與金所泫同為童星出身，10年前（2012年）更是一起接連出演兩部MBC電視劇──《擁抱太陽的月亮》和《想你》。10年後，兩位演員都成長為主演級別，更是時常被網友們提及的「好好長大的演員們」之二。

昨日（30日），金所泫挽著呂珍九的手登上《2022 MAMA AWARDS》舞臺並一起擔任頒獎人。兩位演員先向觀眾們問好，金所泫表示：「珍九xi，這次我們在MAMA見面，感覺看起來不一樣」。呂珍九先是複誦金所泫的話：「珍九xi嗎？」（相視而笑）然後提出疑問：「珍九xi哪裡看起來不一樣呢？」金所泫回答：「看起來非常成熟！」（兩位演員爆笑）呂珍九馬上稱讚對方：「所泫xi也非常美麗」、「其實我和所泫認識很久了」。





看到兩位演員和樂融融的畫面，讓不少觀眾露出「姨母笑」，也日常「敲碗」：「成年後必須要再合作吧？」、「古裝、時裝都可以！」、「一起開懷大笑的模樣也太美好了」等。

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞