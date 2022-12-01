本月少女Chuu突然「被退团」！代言品牌公开为她应援「总是开朗又亲切，给大家留下美好的回忆」

11月30日，Chuu 作为代言人的口罩品牌 INSPICK 通过官方 SNS 对目前的看况发表立场。

该企业表示，关於与 Chuu 的拍摄和宣传，至今还在沟通中。当中还提到：「爲了在拍摄现场展现多样的面貌，尽了最大努力。在长时间持续的辛苦过程中，也会向工作人员高喊加油，开朗又亲切的样子让现场所有人的士气高涨，给我们留下美好的回忆。」



接著，还传达 Chuu 的美谈：「就算突然拜托她给小卡亲笔签名，她也会爽快地亲自签好名并交给我们，我们希望所有人都能知道她这些让人感动的小事。」希望争议中的疑惑进快查明，并且为今后的活动应援。



近日，经纪公司 Block Berry Creative 发长文宣布 Chuu 从本月少女中除名，理由是「刁难工作人员」。



在 Chuu 被退团后，不少曾一起工作过的工作人员都发文为她应援。网综《守护Chuu》的作家也上传两人合照并写下：「竟然说是作威作福，真搞笑。智雨自己都很累了，还在担心工作人员收不到钱。我们都知道没有好好照顾孩子，但是智雨也也是会好起来的，因为她本来就对人很好。」还有宣美也上传与 Chuu 的合照。

28日，Block Berry Creative 方面又发表追加立场文强调：「关於恶言及作威作福关系等，如果 Chuu 和受害者同意，本公司将协助提供相关内容和证据。」而 Chuu 也通过 IG 反驳：「对於这一系列情况我没有收到任何告知，现在正在了解中。但可以肯定的是，没有做过让粉丝们感到羞愧的事情。」



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