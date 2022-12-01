好期待！Disney+公開《Moving》、《最惡的惡》、《說是愛情》劇照，陸續於明年（2023年）首播

趙寅成X韓孝周X柳承龍《Moving》、池昌旭X魏嘏雋X林世美《最惡的惡》、金英光X李聖經《說是愛情》，這三部都必追吧？

串流平臺「Disney+」陸續開發各種題材的原創韓劇，繼丁海寅、高庚杓、金慧峻主演的《異感追擊：連瞳》，及崔岷植、孫錫求、李東輝、許城泰主演的《地下菁英》後，《Moving》、《最惡的惡》、《說是愛情》也將展開宣傳活動，陸續於明年（2023年）公開。







▲《Moving》：趙寅成、韓孝周、柳承龍等主演

改編自同名網漫，是一部超能力動作英雄作品。描述隱藏自己的超能力而生活至今的孩子們，以及隱瞞過往痛苦祕密的父母們，如何一同面對超越時代的巨大危機。由《屍戰朝鮮》導演朴仁濟執導，趙寅成與韓孝周將在劇中飾演擁有超能力的「夫妻」。





▲《最惡的惡》：池昌旭、魏嘏雋、林世美等主演

這是一部犯罪動作電視劇，描述為了把中、日、韓毒品買賣集團一網打盡，而在韓國首爾展開的搜查故事。池昌旭飾演爲了毒品調查而潛入組織的警察「姜俊模」，魏嘏雋飾演新興犯罪組織的老闆「鄭基哲」，林世美飾演參與毒品調查的警察兼姜俊模的妻子「劉義貞」。





▲《說是愛情》：金英光、李聖經等主演

這是一部令人動容且心動的浪漫愛情劇，描述一對男女因仇恨產生糾葛，卻放下復仇、開始互相理解對方的艱難困境。金英光飾演工作狂「韓東振」，當他因愛受傷、忍受孤獨的日子裡，遇到為了復仇而和他糾纏在一起的女子「宇宙」；李聖經飾演「申宇宙」，她要向影響自己家庭甚至是整個人生的韓東振報復，但在逐漸了解韓東鎮後卻下不了手，反而對他出現不同情感而陷入混亂中。

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