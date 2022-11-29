《還魂2》副題「光與影」：李宰旭&高允貞人設裡就藏著深意！光給予影的存在，影賦予光的生命

《還魂》第2部，副題定為《光與影》。
《還魂》以虛構的大湖國為背景，講述無德、張煜、徐律三人因為能交換靈魂的還魂術，就此讓人生發生了變化，是發生在能操控天氣的年輕術士們中，關於愛情與成長的奇幻故事。 第二部《光與影》將於12月10日開播，延續了第一部的故事，時間線放到了第一部的三年之後......
張煜（李宰旭 飾）和長著一張與落壽一模一樣的臉，卻失去記憶的女人（高允貞 飾）之間的關係，以及副題《光與影》代表的含義等，從首播之前就引發了劇迷們的好奇心。 「光與影」實則比喻了男女主人公，張煜的「煜」字代表著「光明」，而落壽真名為「曹影」。 宣傳海報中「我心黑暗身處，唯一閃閃發光的你」也預示著成為黑暗的「光芒」與黑暗中成為唯一一道光明的「影子」之間的邂逅。
第一部中世子高元（申承浩 飾）曾經說過「黑與白看似是兩極，實則混合之後痕跡就會消失」，這也暗示著「光與影」的秘密。 落壽（無德）和張煜從一開始的師徒關係發展到後期互生愛意，兩人的「痕跡」也隨之消失，即張煜氣門被封的傷痛，落壽被禁錮的傷痛，隨著兩人的相知相戀慢慢被治癒。
第二部可預見的就是張煜一定會認出落壽，落壽也一定會回憶起張煜，兩人再次集結，朝著更大的「傷痛」進攻。 光與影始終是共存的關係，光給予影的存在，影賦予光的生命，光與影就是在黑暗中浴火重生，不被黑暗打敗，朝著光的方向大步前進。 代表著光與影的張煜、落夀將如何互相救贖，敬請期待《還魂2》的播出。
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