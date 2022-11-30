誰也嗨了一整晚Kara！新歌MV + dingo串燒 + MAMA舞台，真的是「我們愛過的女孩」ㅠㅠ

昨（29）日是KPOP經典女團KARA睽違7年半回歸的大好日子，也許不只KAMILIA（粉絲），KPOP粉絲都在期待這一天來臨，昨晚的KARA可以說是帶給大家滿滿回憶與驚喜。

新歌〈WHEN I MOVE〉

KARA攜15週年紀念專輯《Move Again》回歸，主打歌〈WHEN I MOVE〉昨晚韓國時間5時首播，除了能看見不同時期的KARA 5位成員合體回歸本業，畫面上6人餐桌、6人麥克風來紀念已故的具荷拉，也令人感動不已。



〈WHEN I MOVE〉MV目前在YouTube已攻上韓國、日本與台灣發燒影片前五名甚至前三，還有持續升高的趨勢。音源的部分，〈WHEN I MOVE〉穩定佔領Bugs實時收聽第一名。



dingo music經典歌曲串燒

「dingo music」是韓國知名的YouTube音樂性頻道，最受歡迎的系列節目就是找來歌手演唱經典歌曲Killing Part。KARA演唱了〈Rock U〉、〈Pretty Girl〉、〈Honey〉、〈Mister〉、〈Lupin〉、〈Jumping〉、〈Step〉、〈Mamma Mia〉與新歌〈WHEN I MOVE〉，直播湧入近2萬1000人同時收看，影片目前在韓國甚至比新歌MV還熱門，登上發燒影片第1名！



「我們愛過的女孩」MAMA經典串燒舞台

「我們曾愛過的女孩，相遇、陽光、淚水與夜空。相遇，我們第一次對視的那瞬間；陽光，我們曾經最燦爛的光芒；淚水，我們互相擁抱的熱氣。集合這些回憶的Beautiful days，準備好再次悸動了嗎？」55秒片頭引言，迅速帶觀眾回顧那些年與KARA的點點滴滴，雞皮疙瘩馬上升起。



KARA接連帶來歷年名曲〈LUPIN〉、〈STEP〉與〈Mr.〉（Mister），從直播畫面與聲音可見現場氣氛嗨到最高點，台下後輩愛豆們反應也非常熱烈。這段表演馬上在韓國與日本Twitter登上熱門趨勢，網友們錄下的影片瘋狂被轉推，單支影片最高達5.5萬轉推。不少有網友表示自己因湧上青春回憶而哭，有人感動表示「為KARA感到驕傲，二代團沒有衰退而是成了傳奇」，或說「KARA乘載好多人的青春，真的是傳奇」。



就連曾同時期出道、曾為競爭對手的少女時代成員Sunny（珊妮）都在限時動態說：「KARA棒！太漂亮了，太帥了，太閃耀了，太高興了，太尊敬了，太感謝了，太想念了♡」一連串的形容詞將心中的激動表露無遺。



「KARA IS BACK」MAMA回歸初舞台

KARA在MAMA的〈WHEN I MOVE〉新歌舞台也很受歡迎，片頭也很值得注意。她們表示舞台是她們「最耀眼、最燦爛的時光」，但睽違多年要回歸也會感到擔心害怕，但她們做到了，要像那些年一樣再現帥氣的KARA，所以「Move Again」，KARA真的回來了。



不曉得多少人還沉浸在KARA回歸的感動呢？再次看見愛過的女孩們重新聚集回到自己面前，那種感動是難以言喻的吧！也別忘了回歸活動正要開始，接下來還能看見更多面貌的KARA！（《文明特急》、《認識的哥哥》與《IU的調色盤》等等節目看起來啊～）



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