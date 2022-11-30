谁也嗨了一整晚Kara！新歌MV + dingo串烧 + MAMA舞台，真的是「我们爱过的女孩」ㅠㅠ

昨（29）日是KPOP经典女团KARA睽违7年半回归的大好日子，也许不只KAMILIA（粉丝），KPOP粉丝都在期待这一天来临，昨晚的KARA可以说是带给大家满满回忆与惊喜。

新歌〈WHEN I MOVE〉

KARA携15周年纪念专辑《Move Again》回归，主打歌〈WHEN I MOVE〉昨晚韩国时间5时首播，除了能看见不同时期的KARA 5位成员合体回归本业，画面上6人餐桌、6人麦克风来纪念已故的具荷拉，也令人感动不已。



〈WHEN I MOVE〉MV目前在YouTube已攻上韩国、日本与台湾发烧影片前五名甚至前三，还有持续升高的趋势。音源的部分，〈WHEN I MOVE〉稳定占领Bugs实时收听第一名。



dingo music经典歌曲串烧

「dingo music」是韩国知名的YouTube音乐性频道，最受欢迎的系列节目就是找来歌手演唱经典歌曲Killing Part。KARA演唱了〈Rock U〉、〈Pretty Girl〉、〈Honey〉、〈Mister〉、〈Lupin〉、〈Jumping〉、〈Step〉、〈Mamma Mia〉与新歌〈WHEN I MOVE〉，直播涌入近2万1000人同时收看，影片目前在韩国甚至比新歌MV还热门，登上发烧影片第1名！



「我们爱过的女孩」MAMA经典串烧舞台

「我们曾爱过的女孩，相遇、阳光、泪水与夜空。相遇，我们第一次对视的那瞬间；阳光，我们曾经最灿烂的光芒；泪水，我们互相拥抱的热气。集合这些回忆的Beautiful days，准备好再次悸动了吗？」55秒片头引言，迅速带观众回顾那些年与KARA的点点滴滴，鸡皮疙瘩马上升起。



KARA接连带来历年名曲〈LUPIN〉、〈STEP〉与〈Mr.〉（Mister），从直播画面与声音可见现场气氛嗨到最高点，台下后辈爱豆们反应也非常热烈。这段表演马上在韩国与日本Twitter登上热门趋势，网友们录下的影片疯狂被转推，单支影片最高达5.5万转推。不少有网友表示自己因涌上青春回忆而哭，有人感动表示「为KARA感到骄傲，二代团没有衰退而是成了传奇」，或说「KARA乘载好多人的青春，真的是传奇」。



就连曾同时期出道、曾为竞争对手的少女时代成员Sunny（珊妮）都在限时动态说：「KARA棒！太漂亮了，太帅了，太闪耀了，太高兴了，太尊敬了，太感谢了，太想念了♡」一连串的形容词将心中的激动表露无遗。



「KARA IS BACK」MAMA回归初舞台

KARA在MAMA的〈WHEN I MOVE〉新歌舞台也很受欢迎，片头也很值得注意。她们表示舞台是她们「最耀眼、最灿烂的时光」，但睽违多年要回归也会感到担心害怕，但她们做到了，要像那些年一样再现帅气的KARA，所以「Move Again」，KARA真的回来了。



不晓得多少人还沉浸在KARA回归的感动呢？再次看见爱过的女孩们重新聚集回到自己面前，那种感动是难以言喻的吧！也别忘了回归活动正要开始，接下来还能看见更多面貌的KARA！（《文明特急》、《认识的哥哥》与《IU的调色盘》等等节目看起来啊～）



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻