韓國大勢HIPHOP廠牌AOMG二月襲港！HK$1,388 VIP Package將於周一限量預售

韓國首屈一指的嘻哈饒舌品牌AOMG星期一突然宣佈將於2023年展開巡迴演出，香港場將於明年2月3日 (星期五) 於九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉行。

[FOLLOW THE MOVEMENT] AOMG WORLD TOUR 2023由AOMG旗下藝人SIMON DOMINIC、LOCO、GRAY、LEEHI及YUGYEOM攜手演出，他們將會走訪新加坡、曼谷、馬尼拉、東京、大阪、香港以及台北等地，勢以火熱HIPHOP舞台轟襲亞洲！



香港場VIP Package限量預售將會於下星期一上午11時開始，除了包括VIP座位區門票外，VIP Package更附送特別粉絲福利，包括12人小組合照、歡送活動，相信定會成為公開發售前的搶票前哨戰！主辦機構ELF ASIA將於稍後公佈更多公售及演出資訊，敬情期待。

[FOLLOW THE MOVEMENT] AOMG WORLD TOUR 2023 IN HONG KONG

演出日期：2023年2月3日 (星期五)

演出地點：九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall

演出時間：約3.5小時

VIP Package票價：HK$1,388

VIP Package優先訂購日期：2022年12月5日 (星期一) 上午11時起

VIP Package優先訂購平台：KKTIX (kktix.com)

VIP Package包括：VIP座位區門票、12人小組合照、歡送活動



備註：

§ 優先訂購數量有限，先到先得。

§ 優先訂購座位將由主辦單位安排，訂購時並不可自行選擇座位，成功訂購者將於收到門票後才知道確實座位位置，敬請留意。

§ 粉絲福利更多詳情，將於稍後公佈。

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