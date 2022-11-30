韩国大势HIPHOP厂牌AOMG二月袭港！HK$1,388 VIP Package将於周一限量预售

韩国首屈一指的嘻哈饶舌品牌AOMG星期一突然宣布将於2023年展开巡回演出，香港场将於明年2月3日 (星期五) 於九龙湾国际展贸中心汇星Star Hall举行。

[FOLLOW THE MOVEMENT] AOMG WORLD TOUR 2023由AOMG旗下艺人SIMON DOMINIC、LOCO、GRAY、LEEHI及YUGYEOM携手演出，他们将会走访新加坡、曼谷、马尼拉、东京、大阪、香港以及台北等地，势以火热HIPHOP舞台轰袭亚洲！



香港场VIP Package限量预售将会於下星期一上午11时开始，除了包括VIP座位区门票外，VIP Package更附送特别粉丝福利，包括12人小组合照、欢送活动，相信定会成为公开发售前的抢票前哨战！主办机构ELF ASIA将於稍后公布更多公售及演出资讯，敬情期待。

[FOLLOW THE MOVEMENT] AOMG WORLD TOUR 2023 IN HONG KONG

演出日期：2023年2月3日 (星期五)

演出地点：九龙湾国际展贸中心汇星Star Hall

演出时间：约3.5小时

VIP Package票价：HK$1,388

VIP Package优先订购日期：2022年12月5日 (星期一) 上午11时起

VIP Package优先订购平台：KKTIX (kktix.com)

VIP Package包括：VIP座位区门票、12人小组合照、欢送活动



备注：

§ 优先订购数量有限，先到先得。

§ 优先订购座位将由主办单位安排，订购时并不可自行选择座位，成功订购者将於收到门票后才知道确实座位位置，敬请留意。

§ 粉丝福利更多详情，将於稍后公布。

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