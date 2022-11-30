朴信惠產後復出！有望與《繼承者們》朴炯植二搭合作《金秘書為何那樣》編劇新作《Doctor Slump》，再演醫學劇回歸

今日有韓媒報道稱朴信惠江南出演《Doctor Slump》回歸、與朴炯植二度合作，雙方所屬社都表示「正在積極討論」！

《Doctor Slump》是「完蛋醫生的人生心肺復甦記」，講述曾經很有前途但因陷入低潮而放棄醫生工作、住進窄小屋塔房的兩個人的成長與愛情故事，由《金秘書為何那樣》編劇白善宇執筆，預計2023年10月通過JTBC播出。

朴信惠接到的角色是女主角「天空」，因為醫大教授的過度壓榨而逃離醫院; 朴炯植有望出演男主角「鄭宇」，曾經是很有人氣的整形外科醫生，但因捲入醫療事故而失去一切。 兩人讀高中時就是爭奪全校第一的競爭關係，半主動半被動地離開醫院後在屋塔房成為鄰居，互相撫慰傷痛，作為醫生、作為人獲得成長，並逐漸陷入愛情。





朴信惠上一部作品是去年的JTBC電視劇《薛西弗斯的神話》，去年底宣佈懷孕以及與演員崔泰俊相戀4年即將結婚的消息，今年5月剛剛生下一子，這部劇很可能成為她的產後復出之作，也是2016年的《Doctors》之後第二次出演醫學劇。





10月14日還在IG PO出近照暗示復工，留言說：「頭髮呀快快長長吧，要工作啦。」



朴炯植則是在今年3月的Disney+《單戀原聲帶》之後時隔1年與觀眾見面。 以男團帝國之子出道的朴炯植從2013年開始積極拍戲，在《花郎》《大力女子都奉順》《Happiness毒樓》都有不俗表現，與全少妮、尹鐘碩、表藝珍、李太善等合作的tvN古裝劇《青春月譚》也在經歷11個月的拍攝後於今年9月殺青，有望在明年2月播出。





兩人都曾出演2013年的超人氣電視劇《繼承者們》，讓人對他們的二度合作頗為期待。





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