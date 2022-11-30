錄電台休息、意外播到男友李光洙廣告！李善彬忍不住狂笑：「聽他說話就想笑！」

錄電台休息、意外播到男友李光洙廣告！李善彬忍不住狂笑：「聽他說話就想笑！」

明星   2022年11月30日   星期三12:20   Lorrie   3

（封面圖源：IG@sunbin_eyesmag、IG@masijacoke850714）

好可愛的互動～默默地被閃到了！

韓國女演員李善彬原以偶像身分出道，解散後便轉往演員之路繼續發展，後以《又，吳海英》、《驅魔麵館》等戲劇展現精采演技、走入大眾視野。在2018年被媒體爆出和李光洙的戀情，雙方旋即承認已交往，一路走來兩人低調卻甜蜜、讓大家超期待好消息！

兩人在節目《running man》認識就此結緣，現在已穩定交往數年，兩人雖公開任愛，過程低調但大方，成熟態度引來盛讚與廣大祝福！在2021年主演都會輕喜劇《酒鬼都市女人們》，講述三名上班族女子以「喝酒」為樂、甚至奉為人生意義的故事，劇中李善彬不計形象、連浪漫的kiss都走超搞笑路線，輕鬆劇情深受大眾歡迎！

最近《酒鬼都市女人們》推出第二季，消息一出讓大家興奮到不行！迫不及待想看全新季又會有什麼酒後爆笑舉動！而主演李善彬在近日上電台宣傳，原先一切流程正常進行，然而在廣告休息時忽然傳來男友李光洙的聲音，讓李善彬hold不住爆笑，笑到主持人問說：「你還好嗎XD」隨後也表示這一切都是巧合、沒有set過，李善彬可愛的反應讓粉絲覺得又可愛又閃！

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留言/評論
  • 期待以後 李光洙結婚後 跟 他小孩的互動🤣 一定超好笑🤣
    38分前
  • 畢若煦他們真的好可愛
    37分前
  • 粉絲變成女友，聽到對方聲音還像交往前的反應，真愛無誤
    18分前
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