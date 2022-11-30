速食米飯包裝盒大變身！MAMA推官方應援棒，大家會想買嗎～

速食米飯包裝盒大變身！MAMA推官方應援棒，大家會想買嗎～

明星   2022年11月30日   星期三12:00   Tracy  

（圖源：CJ第一製糖官方截圖）

MAMA居然推出了官方應援棒！

韓國年末的頒獎禮有不少，而MAMA（Mnet Asian Music Awards，Mnet亞洲音樂大獎）則是重中之重，該獎項創辦於1999年，歷經多次改名終於在2009年正式更名為「Mnet Asian Music Award」，也就是歌迷們最常稱的「MAMA」，該獎項的頒獎典禮是亞洲最大規模的音樂頒獎盛典，也是韓國最具代表性、最權威的音樂頒獎典禮之一，可以說是全球K-POP迷們的慶典。

今年MAMA有一個不同之處，就是官方推出了應援棒，原材料用的是CJ速食米飯「Hetbahn」的容器，官方將飯盒回收，重新加工為應援棒的手柄部份，據說本次的製作共投入了3000個飯盒。官方應援棒的手柄部份為白色，即為回收的米飯飯盒。上面安裝著透明球形主體，裡面是深藍色的MAMA圖案，手柄部份可以完全拆卸，當做可回收垃圾處理。沒有愛豆團體應援棒的酷炫風格和獨特的實際感，很樸實（笑）。

11月29日-30日進行的MAMA定在了日本大阪舉行，而應援棒在現場出售，收益會全部捐贈給環境保護團體。

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