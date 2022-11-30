速食米飯包裝盒大變身！MAMA推官方應援棒，大家會想買嗎～

MAMA居然推出了官方應援棒！

韓國年末的頒獎禮有不少，而MAMA（Mnet Asian Music Awards，Mnet亞洲音樂大獎）則是重中之重，該獎項創辦於1999年，歷經多次改名終於在2009年正式更名為「Mnet Asian Music Award」，也就是歌迷們最常稱的「MAMA」，該獎項的頒獎典禮是亞洲最大規模的音樂頒獎盛典，也是韓國最具代表性、最權威的音樂頒獎典禮之一，可以說是全球K-POP迷們的慶典。



今年MAMA有一個不同之處，就是官方推出了應援棒，原材料用的是CJ速食米飯「Hetbahn」的容器，官方將飯盒回收，重新加工為應援棒的手柄部份，據說本次的製作共投入了3000個飯盒。官方應援棒的手柄部份為白色，即為回收的米飯飯盒。上面安裝著透明球形主體，裡面是深藍色的MAMA圖案，手柄部份可以完全拆卸，當做可回收垃圾處理。沒有愛豆團體應援棒的酷炫風格和獨特的實際感，很樸實（笑）。



햇반 용기



-

”CJ ENM은 CJ제일제당의 햇반 용기를 재활용해 올해 마마 어워즈의 공식 응원봉을 제작했다.“ pic.twitter.com/1UuVUwzEcb — 찜블리 (@jjimvely) November 28, 2022

11月29日-30日進行的MAMA定在了日本大阪舉行，而應援棒在現場出售，收益會全部捐贈給環境保護團體。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞