录电台休息、意外播到男友李光洙广告！李善彬忍不住狂笑：「听他说话就想笑！」

好可爱的互动～默默地被闪到了！

韩国女演员李善彬原以偶像身分出道，解散后便转往演员之路继续发展，后以《又，吴海英》、《驱魔面馆》等戏剧展现精采演技、走入大众视野。在2018年被媒体爆出和李光洙的恋情，双方旋即承认已交往，一路走来两人低调却甜蜜、让大家超期待好消息！



两人在节目《running man》认识就此结缘，现在已稳定交往数年，两人虽公开任爱，过程低调但大方，成熟态度引来盛赞与广大祝福！在2021年主演都会轻喜剧《酒鬼都市女人们》，讲述三名上班族女子以「喝酒」为乐、甚至奉为人生意义的故事，剧中李善彬不计形象、连浪漫的kiss都走超搞笑路线，轻松剧情深受大众欢迎！



最近《酒鬼都市女人们》推出第二季，消息一出让大家兴奋到不行！迫不及待想看全新季又会有什么酒后爆笑举动！而主演李善彬在近日上电台宣传，原先一切流程正常进行，然而在广告休息时忽然传来男友李光洙的声音，让李善彬hold不住爆笑，笑到主持人问说：「你还好吗XD」随后也表示这一切都是巧合、没有set过，李善彬可爱的反应让粉丝觉得又可爱又闪！



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