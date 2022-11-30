2022 MAMA大獎首日獲獎名單公開！BTS防彈少年團連5年獲選「年度全球偶像」，全昭彌&朴寶劍接力擔任MC

音樂盛典2022 MAMA AWARDS昨晚在日本舉辦第一場頒獎禮，出爐了年度全球偶像、最受歡迎亞洲藝人等5個獎項，一起來看！

「Mnet亞洲音樂大獎」今年8月正式更名為「MAMA大獎」（MAMA Awards），29日和30日在大阪京瓷巨蛋舉辦接連兩日的禮頒獎，由歌手全彌昭和演員朴寶劍先後擔任MC。



昨晚頒獎禮的演出嘉賓包括KARA、NewJeans、NMIXX、IVE、Kep1er、Stray Kids、TXT、DKZ、LE SSERAFIM、姜丹尼爾、孝璘、BIBI、LEE JUNG、Street Man Fighter、Forestella等等。



其中第四代女團NewJeans、LE SSERAFIM、NMIXX、Kep1er、IVE帶來了個團人氣歌曲的串燒合作舞台，以及三代團前輩TWICE的《CHEER UP》。



時隔7年回歸的女團KARA則帶來人氣單曲串燒，並首次公開新歌《WHEN I MOVE》的舞台，開頭回顧一路成長歷程的影片令人淚目。



本日頒獎禮公開了5個獎項，包括：

▽年度全球偶像（Worldwide Icon of the Year）：防彈少年團。 由朴寶劍壓軸頒發，是頒獎禮首日的唯一大獎。



▽最受歡迎亞洲藝人（Favorite Asian Artist）：JO1



▽Chill Artist：Stray Kids



▽最受歡迎新人獎（Favorite New Artist）： IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、Kep1er



▽Worldwide Fans' Choice Top 10： Stray Kids、SEVENTEEN、TREASURE、TOMORROW X TOGETHER、GOT7、PSY、NCT DREAM、ENHYPEN、防彈少年團、BLACKPINK



今晚的頒獎禮將公開年度歌手、年度專輯、最佳男團、最佳女團等重要獎項，J-Hope、Monika、Zico、ENHYPEN、（G）I-DLE、ITZY等擔任表演嘉賓，將在下午5點開始，台灣觀眾可通過friDay影音（即時中文字幕）或MyVideo收看直播！

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