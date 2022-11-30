成員們人手一臺攝影機，但第一個發片的是他！Super Junior銀赫狂吐槽：「In-N-Out有什麼啊？都在拍」XD

Super Junior（X）之Super YouTuber（O）全出動！來臺灣3天應該也拍了不少吧？好期待哦～



Super Junior之「全員YouTuber」終於在藝聲開通頻道後‎實現了！擁有各自風格的每位成員積極更新各種影片，粉絲們可謂「物料追不完」啊～



上月（10月），Super Junior前往美國進行公演。在休息空檔，神童曾通過Instagram直播「盛況」：成員們人手一臺，雖然嘴巴喊著：「別拍了、別拍了」，但他們卻控制不了自己，無法放棄手中的攝影機！（大笑）

拍攝是一回事，但完成影片後製又是另外一回事了。銀赫首先於昨日（29日）通過YouTube公開短影片，算是第一位發片的成員吧！（笑）短短45秒便能感受到歡樂的氣氛，擁有44萬、35萬、57萬訂閱的東海、厲旭、圭賢陸續登場，銀赫表示：「In-N-Out（漢堡店）有什麼啊？都在拍」，然後都在呼喚彼此：「別拍了！」好期待看到完整版影片～然後各個視角都來一遍XD



另外，甫結束《Super Show 9》臺灣場的Super Junior，將於下月 （12月）15發行‎正規11輯Vol.2《The Road: Celebration》‎，形象照瀰漫濃濃聖誕氣息。既然成員們紛紛「斜槓」成為YouTuber，來臺灣三天應該也拍了不少吧？（笑）希望可以趕快看到相關影片囉！

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