嗨完台灣場SS9後的好消息！Super Junior正規11輯Vol.2即將發行！

Super Junior第九次巡迴演唱會《Super Show 9》昨晚（27日）甫落幕，今（28）日一早就有好消息即將回歸！

Super Junior宣布12月15日下午6時（港台時間5時）將發行正規11輯Vol.2《The Road: Celebration》，同時公開9位成員形象照預告，瀰漫著濃濃聖誕氣息。



同7月發布的11輯Vol.1《The Road: Keep on Going》，Vol.2專輯將分成兩種版本，SNOW與TREE版，已可預購。不曉得此次正式的形象照會否會不會如Vol.1 STREET版與LINE版‎「始源泰山造型」或「利特銀赫臉上貼線造型」再次掀起熱烈議論呢？



SUPER JUNIOR The 11th Album Vol.2[The Road : Celebration] Preview



2022.11.28. 3PM KST / 예약 판매 OPEN

2022.12.15. 6PM KST / Album Release#슈퍼주니어 #SUPERJUNIOR#The_Road_Celebration pic.twitter.com/0Gro8Ij6gp — SUPER JUNIOR (@SJofficial) November 28, 2022

SUPER JUNIOR The 11th Album Vol.2[The Road : Celebration] Preview



2022.11.28. 3PM KST / 예약 판매 OPEN

2022.12.15. 6PM KST / Album Release#슈퍼주니어 #SUPERJUNIOR#The_Road_Celebration pic.twitter.com/8j8xmARzug — SUPER JUNIOR (@SJofficial) November 28, 2022

最後分享成員們IG分享的SS9台灣場相關限時動態與發文，據說昨晚利特約定要在台灣辦安可場呢！



「11月也很感謝，下次再見～～12月也請多多關照 #ELF」



「在台灣3天的幸福時光，時隔3年再相見卻讓我們更近一步。感謝熱烈應援的台灣E.L.F.，我愛你們。這是對我來說意義深遠的公演場地，成員們、E.L.F.們，還有我們成員的父母們，一起感受、享受、創造幸福的地方。再次滿載幸福而歸，比起說變得更加自在，倒不如說是因為和尋找幸福與夢想的人相聚，所以更加幸福。謝謝所有人、我愛你們，接下來的日本Fan Meeting也請多多支持。」



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