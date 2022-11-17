Super Junior「全員YouTuber」實現！藝聲YouTube頻道開張，細數成員頻道名單超長且五花八門

藝聲原本是Super Junior裡唯一一位沒有開設YouTube頻道的成員，沒想到上月28日他突然預告「See you on YouTube」，頻道就在昨（16）晚正式開張！

藝聲的頻道命名「예세이 Yessay」，以Yes(ung)結合say(s)，表達藝聲所說的話、用藝術的聲帶講給大家聽，Yessay也有essay隨筆的意思，表示頻道是藝聲的藝術隨筆，內容將涵蓋美術、書籍、電影、音樂與日常生活，任何有關「藝術」的一切，因此一系列影片更命名「Art Film Essay」。



昨晚發布的預告片中，藝聲解釋自己曾說過不開YouTube，但只要有了想表達、能引起共鳴的主題就會開設，而這就要從他人生某一瞬間發生的變化開始說起。

當有人問他休息時間做了什麼，藝聲開始反思自己虛度了光陰，後來偶然接觸了展覽與藝術品大開眼界，不僅是知識上的收穫，情感層面也有不同體會。藝聲繼而說明看展覽不用有壓力，表示「像寫生一樣感受一下氣氛也好」，只希望觀眾們能和他一樣從藝術感受幸福，因此想藉YouTube與大家分享他從藝術上得到的感受。



從藝聲的頻道完全可以感受到他獨有的浪漫情調呢！許多E.L.F.（粉絲）留言支持歐巴的決定，表示藝聲聲音太好聽，而且預告片鏡頭都相當漂亮，期待能和藝聲隔著螢幕展開一場場的藝術體驗之旅。

有趣的是，不少E.L.F.（粉絲）倒忙著製作圖片，把Super Junior全部9位的YouTube頻道全列出來，乍看之下「非常長」！而他們的頻道也各有各的專長，有人做料理有人做吃播，還有人打遊戲開箱各種器材，當然也有人分享日常Vlog，最特別的要屬始源了吧，讀經影片高達66支！不愧是有「崔牧師」之稱的虔誠基督徒。

9/9 SUPER JUNIOR MEMBERS YOUTUBE ACCOUNTS, WELCOME YOUTUBER YESUNG!! pic.twitter.com/ODZ9eJpO5m — KAI (@hyukiegummy) November 16, 2022

▼小編也來做一個



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