成员们人手一台摄影机，但第一个发片的是他！Super Junior银赫狂吐槽：「In-N-Out有什么啊？都在拍」XD

Super Junior（X）之Super YouTuber（O）全出动！来台湾3天应该也拍了不少吧？好期待哦～



Super Junior之「全员YouTuber」终於在艺声开通频道后‎实现了！拥有各自风格的每位成员积极更新各种影片，粉丝们可谓「物料追不完」啊～



上月（10月），Super Junior前往美国进行公演。在休息空档，神童曾通过Instagram直播「盛况」：成员们人手一台，虽然嘴巴喊著：「别拍了、别拍了」，但他们却控制不了自己，无法放弃手中的摄影机！（大笑）

拍摄是一回事，但完成影片后制又是另外一回事了。银赫首先於昨日（29日）通过YouTube公开短影片，算是第一位发片的成员吧！（笑）短短45秒便能感受到欢乐的气氛，拥有44万、35万、57万订阅的东海、厉旭、圭贤陆续登场，银赫表示：「In-N-Out（汉堡店）有什么啊？都在拍」，然后都在呼唤彼此：「别拍了！」好期待看到完整版影片～然后各个视角都来一遍XD



另外，甫结束《Super Show 9》台湾场的Super Junior，将於下月 （12月）15发行‎正规11辑Vol.2《The Road: Celebration》‎，形象照弥漫浓浓圣诞气息。既然成员们纷纷「斜杠」成为YouTuber，来台湾三天应该也拍了不少吧？（笑）希望可以赶快看到相关影片罗！

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