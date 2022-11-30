《共感頻率》今年聖誕浪漫首選！《德魯納酒店》呂珍九與《殭屍校園》班長趙怡賢跨越時空共譜浪漫戀曲！

年度青春奇幻鉅獻《共感頻率》，由《德魯納酒店》呂珍九、《殭屍校園》趙怡賢、《偶然發現的一天》金惠奫、《月升之江》羅人友、《王后傘下》裴仁爀等新生代實力派演員精彩共演，跨越時空共譜青春戀曲！呂珍九出道17年，這次《共感頻率》竟是他首度挑戰青春浪漫電影，年度奇幻愛情鉅獻《共感頻率》將於12月23日在臺上映！

《共感頻率》故事敘述在1999年，「龍」（呂珍九飾）為了追求一見鍾情的對象「寒率」（金惠奫飾），向朋友借了無線電對講機。身處2022年的「花紋」（趙怡賢飾）為了一項採訪作業，啟動了老舊的無線電對講機。「呼叫…呼叫…有聽到我的聲音嗎？」月全食發生的夜晚，跨越了時空，奇蹟般地產生連結的龍和花紋，互相分享著他們的愛情和友情，彼此也漸漸累積特別的情感…… 呂珍九表示：「至今主要演出的角色與我實際的年齡相比，大多屬於較成熟、克服痛苦成長的角色。這次『龍』是一個對感情很誠實，對愛情很真摯的人物。在面對愛情時所展現的真誠模樣，在我看來很單純，因此詮釋角色時覺得很幸福！」他透露本片中他還將畫上皺紋扮演中年的自己！





備受矚目的新生代演員趙怡賢，在《機智醫生生活》中飾演可愛的雙胞胎實習醫生角色，在《殭屍校園》中則扮演高冷的班長角色，令臺灣觀眾印象深刻！這次她在《共感頻率》中，飾演身處2022年、與「龍」交流的大學生「花紋」一角，而今年22歲的趙怡賢也分享了和呂珍九私下的趣事，她說：「之前一直覺得呂珍九演員是『大前輩』，也以為他年紀比我大很多！我們在拍攝初期就交換了電話號碼，沒想到某天他突然問我應該沒有把他的名字儲存為『前輩』吧，讓我嚇一跳，因為我真的存為『前輩』！後來我就都叫他『珍九哥』，他在拍攝時也很照顧我！」



以話題韓劇《天空之城》、《偶然發現的一天》為臺灣觀眾所熟知的金惠奫，於11月25日她也以《推土機女孩》榮獲2022年青龍電影獎最佳新人女演員獎，再度獲得注目！而金惠奫在最新作品《共感頻率》中，飾演擁有率真、幹練魅力的初戀「寒率」一角，讓呂珍九所飾演的「龍」心動不已！另外，以《哲仁王后》、《月升之江》等作打開知名度的羅人友，在《共感頻率》中飾演守護在女主角「花紋」身邊7年、親切體貼的男性友人「永智」一角。裴仁爀近期以《王后傘下》中悲情的「世子」一角讓許多觀眾淚崩，這次他在《共感頻率》中飾演男主角「龍」的好友「恩成」，是很會讀書又擅長運動的角色，讓故事變得更加豐富。而這也是裴仁爀首部電影作品，他坦言相當緊張，奇幻愛情鉅獻《共感頻率》將於12月23日在臺上映！



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