贈票：為了復仇，唯一之道就是成為更可怕的怪物！——《失控正義》台灣特映場

想看朴珍榮以強烈的裸身動作，到截然相反的分飾兩角，展現脫胎換骨演技變身？！KSD現在送出電影《失控正義》台灣特映場票給大家，有興趣的朋友快來參加吧！

詳情請參考以下：

送出： 《失控正義》台灣場特映會戲票１０張 (送出給5位，每位可得2張)

特映會時間：12月7日(三)19:30

特映會地點：大直美麗華5廳

活動日期：即日起至12月4日

公佈日期：12月5日中午

（會在此頁面公佈！）

請按以下指示參加活動～

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(2) 請按此填寫參加表格 😉

*使用iPhone APP瀏覽本頁者，請長按著＂這裡＂來打開參加表格

＊本活動供：KSD台灣用戶參加

＊是次活動的電影券／交換券／獎品／會煩請得獎者到現場認領及觀賞

故事大綱：

聖誕節清晨，一具男孩的屍體在水箱中被發現，受害者是患有智能障礙的少年。儘管有明顯的施暴痕跡，但社工還是讓男孩患有癡呆症的奶奶，在死亡證明書上簽字，最後以溺水事件結案。事件發生後，奶奶因為悲痛而孤獨地死去。受害者的雙胞胎哥哥（朴珍榮飾演）也失去了所有親人。他決定把正義掌握在自己手裡，獨自一人尋求真相。他在與弟弟的最後一次通話中，聽到疑似加害者的聲音。他循線進入少年輔育院，並得到曾照顧過弟弟的諮商老師（金永敏飾演）協助，在那個無法無天的少年世界裡，展開以暴制暴的復仇…



本次交換券為「電影門票/交換券」使用規範：

* 電影交換券/門票為非賣品

＊放映時間依上映戲院現場公布為準，逾期作廢，不得折合現金

＊本票券或需加蓋本公司鋼印或印章始生效，盜版本券者，依法究辦

＊片商保留修改及更動此券使用方式之權利，如有更動以戲院現場公布為準

特別鳴謝合作方：采昌亞洲

圖片: 采昌亞洲提供

注意：

- 韓星網會把得獎者的參加資料交予主辦方/片商，以供核對及送出禮品／門票之用。（非得參加者同意，資料不會用於其他用途）

- 上述禮品為非賣品

- 嚴禁透過網路拍賣等，黃牛等向第三人兜售、轉賣，違者如經查獲將依法究辦

- 每人只可以參加一次，重覆參加會被取消資格

- KSD韓星網或合作方保留一切對活動細則更改之權利

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