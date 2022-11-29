赠票：为了复仇，唯一之道就是成为更可怕的怪物！——《失控正义》台湾特映场

想看朴珍荣以强烈的裸身动作，到截然相反的分饰两角，展现脱胎换骨演技变身？！KSD现在送出电影《失控正义》台湾特映场票给大家，有兴趣的朋友快来参加吧！

详情请参考以下：

送出： 《失控正义》台湾场特映会戏票１０张 (送出给5位，每位可得2张)

特映会时间：12月7日(三)19:30

特映会地点：大直美丽华5厅

活动日期：即日起至12月4日

公布日期：12月5日中午

（会在此页面公布！）

请按以下指示参加活动～

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(2) 请按此填写参加表格 😉

*使用iPhone APP浏览本页者，请长按著＂这里＂来打开参加表格

＊本活动供：KSD台湾用户参加

＊是次活动的电影券／交换券／奖品／会烦请得奖者到现场认领及观赏

故事大纲：

圣诞节清晨，一具男孩的尸体在水箱中被发现，受害者是患有智能障碍的少年。尽管有明显的施暴痕迹，但社工还是让男孩患有痴呆症的奶奶，在死亡证明书上签字，最后以溺水事件结案。事件发生后，奶奶因为悲痛而孤独地死去。受害者的双胞胎哥哥（朴珍荣饰演）也失去了所有亲人。他决定把正义掌握在自己手里，独自一人寻求真相。他在与弟弟的最后一次通话中，听到疑似加害者的声音。他循线进入少年辅育院，并得到曾照顾过弟弟的谘商老师（金永敏饰演）协助，在那个无法无天的少年世界里，展开以暴制暴的复仇…



本次交换券为「电影门票/交换券」使用规范：

* 电影交换券/门票为非卖品

＊放映时间依上映戏院现场公布为准，逾期作废，不得折合现金

＊本票券或需加盖本公司钢印或印章始生效，盗版本券者，依法究办

＊片商保留修改及更动此券使用方式之权利，如有更动以戏院现场公布为准

特别鸣谢合作方：采昌亚洲

图片: 采昌亚洲提供

注意：

- 韩星网会把得奖者的参加资料交予主办方/片商，以供核对及送出礼品／门票之用。（非得参加者同意，资料不会用於其他用途）

- 上述礼品为非卖品

- 严禁透过网路拍卖等，黄牛等向第三人兜售、转卖，违者如经查获将依法究办

- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格

- KSD韩星网或合作方保留一切对活动细则更改之权利

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