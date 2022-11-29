[分集劇情]《王后傘下》金惠秀：「是你的兒子…毒殺了我的兒子？」義聖君身世大白，黃淑媛必須加入謀反！（EP14）

[有雷]《王后傘下》第14集再度創下自身最高收視率，中殿金惠秀召回權醫官難道是引狼入室？玉子妍說出了連父親都不知道的秘密，義聖君並非殿下的子嗣，因此除了加入謀反沒有第二選擇。金惠秀與世子聯手，除了得知兩任世子都因「艮水」而死，更發現權醫官與廢妃尹氏的關聯性！

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《王后傘下》謀反勢力的關鍵人物權醫官，其實是廢妃尹氏存活下來的唯一兒子，為保全他的性命，尹氏就讓兒子李翊賢與土地大夫的兒子交換生活，學習醫術而等待著能夠觸碰到王族身體的那一天，即為復仇之日。中殿（金惠秀飾）向殿下（崔元英飾）提出想要重新調查太仁世子的死因，但此舉也表示將揭露殿下靠著這樣的陰謀而上位的真相…於是殿下拒絕透露，並燒毀了手中的證據，太仁世子的驗屍紀錄正本。



黃淑媛（玉子妍飾）遭到大妃娘娘（金海淑飾）懷疑孩子並非殿下親生，而大妃也派人暗中調查。黃淑媛的父親領相當年向大妃靠攏，雖不願加入謀反勢力，但在聽聞女兒說到義聖君（姜澯熙飾）其實並非皇上的子嗣時，相當震驚。若不加入謀反勢力，此事已被大妃懷疑，總有一日義聖君也難逃被逐出的命運，義聖君更是直接瞄準王位龍椅而非只是世子之位。



世子與世子嬪這對可愛的CP也必須盡速合房才能消彌宮中傳言，中殿更是找來了一位保姆尚宮幫忙，為世子與世子嬪兩人分別在圓房前做足了準備，而世子不勝酒力，喝到斷片有點不記得當晚的細節，兩人同寢而眠，醒來後還有些許尷尬，不斷回想起自己前晚的記憶，相當有趣。



中殿除了請權醫官提出可能的毒性物質外，也必須思考權醫官是否有可能刻意提供假物質混淆視聽？又或者直接提供真實的毒物？中殿獲報趕往惠月閣，有位女子死亡而樣貌與世子們的症狀極為類似，經過查證之後應該是「艮水」這毒物造成，與權醫官所提出的毒物相符合。而此時權醫官也再度利用艮水殺害了當年為哥哥太仁世子驗屍的一位御醫，可說是正式啟動了謀反行動。



中殿確定了使太仁世子死亡的毒物就是艮水，立即飛奔到廢妃尹氏的家，在宮中她曾留意到權醫官的走路姿勢一跛一跛，加上權醫官曾說自己有個「年邁的母親」，但經過調查後似乎查無此人。尹氏的兒子也一跛一跛的走路，但當沒人看見的時候他卻恢復正常走路姿態！中殿一眼看出他是假裝跛腳，也立即聯想到真正的李翊賢就是權醫官！「是你的兒子…毒殺了我的兒子？」



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