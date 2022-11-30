又有韓國戀綜玩出了新花樣！《喜歡的話請響鈴》將搬到現實來～12月開播，要求擅長「漁場管理」

一檔全新形式的素人戀愛綜藝要開播了。

《換乘戀愛》、《單身即地獄》等戀綜的大火爆讓不少平台嗅到了金錢的味道，Wavve也趁熱推出了一檔名為《喜歡的話請響鈴咔！咔！咔！》的戀綜，將於12月9日重磅開播。

看節目名是不是立刻想到了人氣漫改劇《喜歡的話請響鈴》，這部由宋江、金所炫、鄭家藍主演，講述了一款名為「戀愛鈴」的APP，當喜歡你的人進入10m範圍內就會發出警報，由此展開的愛情治癒故事。 而新戀綜就將故事搬到了現實，8名演出嘉賓需要在各自的手機上安裝節目組開發的「戀愛鈴」APP，並一同住進「戀愛鈴酒店」開啟合宿生活，半徑10米內若出現自己心動之人「戀愛鈴」就會響起，為了不讓其他人發現自己的內心，他們必須和他人同行或即刻走出響鈴範圍，當APP上跳出「愛心」 時，還要推理出到底是誰向自己發送了「愛心」。 嘉賓們可以通過搜集「愛心」來獲取「約會武器」，「愛心」就如同遊戲幣一般。



《喜歡的話請響鈴咔！咔！咔！》的核心就是要懂得「漁場管理」，要最後和心愛之人牽手成功，就需要多多積攢「愛心」，個數越多成功率越高，也就是說和心愛之人成為CP很重要，另其他人產生愛意不斷向你發送「愛心」同樣重要。



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