《王后傘下》「啓晟大君」，「小雞」柳善皓加入《兩天一夜4》成為新忙內！

今（29）日有消息，歌手兼演員的柳善皓，已成為KBS招牌綜藝節目《兩天一夜4》新成員。

2017年參與選秀節目《PRODUCE 101》第二季爆紅，有「小雞練習生」、「小雞」綽號的柳善皓，在歌唱之外也參與戲劇演出，例如去年在《Undercover》演出池珍熙與金賢珠的自閉症兒子韓勝久，目前在《王后傘下》扮演金憓秀的兒子「啓晟大君」。



根據各家韓媒報導，柳善皓將成為《兩天一夜4》目前第6位固定成員，已有相關人士透露柳善皓已在25日完成第一次的錄影。2002年生的柳善皓會是成員中的最新一位忙內（老么）。

《兩天一夜》第4季2019年年底播出以來，自去年2021年開始出現不少變動，先是金宣虎下車、羅人友加入，半年後方格伊PD與盧珍英編劇下車，RAVI也因即將服兵役的關係暫時退出。新的PD李正奎先前曾表示5位成員不好分隊，正努力尋找新成員加入，如今看來就是柳善皓。



聞及柳善皓的加入，韓國網友反應很熱烈。有人說看到名字嚇一跳，因為柳善皓和金宣虎同名「선호」；有人對於《兩天一夜》成員間的年齡差很訝異，好奇柳善皓會不會太像「兒子」，因為成員裡的Old Boy組延政勳、金鍾旼和文世潤都是40代，和2022年的柳善皓至少差了20歲。

《兩天一夜4》每週日韓國時間晚間6點30分於KBS 2TV首播，好奇柳善皓與哥哥們的互動的觀眾可以密切關注（香港隔日可於黃VIU收看）。

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