《王后伞下》「啓晟大君」，「小鸡」柳善皓加入《两天一夜4》成为新忙内！

今（29）日有消息，歌手兼演员的柳善皓，已成为KBS招牌综艺节目《两天一夜4》新成员。

2017年参与选秀节目《PRODUCE 101》第二季爆红，有「小鸡练习生」、「小鸡」绰号的柳善皓，在歌唱之外也参与戏剧演出，例如去年在《Undercover》演出池珍熙与金贤珠的自闭症儿子韩胜久，目前在《王后伞下》扮演金憓秀的儿子「啓晟大君」。



根据各家韩媒报导，柳善皓将成为《两天一夜4》目前第6位固定成员，已有相关人士透露柳善皓已在25日完成第一次的录影。2002年生的柳善皓会是成员中的最新一位忙内（老么）。

《两天一夜》第4季2019年年底播出以来，自去年2021年开始出现不少变动，先是金宣虎下车、罗人友加入，半年后方格伊PD与卢珍英编剧下车，RAVI也因即将服兵役的关系暂时退出。新的PD李正奎先前曾表示5位成员不好分队，正努力寻找新成员加入，如今看来就是柳善皓。



闻及柳善皓的加入，韩国网友反应很热烈。有人说看到名字吓一跳，因为柳善皓和金宣虎同名「선호」；有人对於《两天一夜》成员间的年龄差很讶异，好奇柳善皓会不会太像「儿子」，因为成员里的Old Boy组延政勋、金钟旼和文世润都是40代，和2022年的柳善皓至少差了20岁。

《两天一夜4》每周日韩国时间晚间6点30分於KBS 2TV首播，好奇柳善皓与哥哥们的互动的观众可以密切关注（香港隔日可於黄VIU收看）。

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