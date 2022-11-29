權律將特別出演《凍死的戀愛》！美術館登場的風度暖男一枚！

ENA水木電視劇《凍死的戀愛》即將在本週送上最終結局，劇情發展到還有一位新登場的暖男，原來是權律即將在最終回擔任特別演出。

演員權律將於12月1日晚間9點播出的《凍死的戀愛》最終回，以特別演出的身分登場，為這部戲的其中一段Love Line畫下一個完美句點。《凍死的戀愛》劇情描述已經認識了20年的至親好友具麗凜（李多熙飾）與朴載勛（崔始源飾），麗凜擔任電視節目戀愛實境秀的PD，而情急之下找了好友載勛為參加者出演，兩人卻意外因此更了解了對方在自己心中的地位，步入了真實戀愛中。



不過在上週的劇情內有一位神秘人物，偷偷拍到了具麗凜與朴載勛一同進門的樣子，而節目中另一位時常與麗凜對立的強勢PD姜彩璃，與其中一位參加者度過一夜激情，似乎也被拍到了甚至被檢舉，不知道對麗凜與彩璃兩人將造成什麼樣的衝擊。

在劇中即將登場的白俊烈（權律飾）出現在美術館，正在欣賞著女二韓智妍的作品，看起來甚至有點害羞地走向智妍，想與她說些話。不知道白俊烈說了些什麼，從公開的照片中可看出韓智妍先是有些驚訝，之後也露出了淺淺的笑容，兩人似乎有著新戀情發展的曙光。



原來權律與本劇導演崔奎植曾合作過《一起吃飯吧2》，因此也爽快了答應本次特別演出的邀約。權律自己也表示，自己能夠出演自己喜歡的作品，是很棒也很榮幸的，也很久沒有看到這樣有趣的浪漫愛情戲碼，自己也滿心動的。《凍死的戀愛》本週三週四即將播出最終結局。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞