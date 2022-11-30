速食米饭包装盒大变身！MAMA推官方应援棒，大家会想买吗～

速食米饭包装盒大变身！MAMA推官方应援棒，大家会想买吗～

明星   2022年11月30日   星期三12:00   Tracy  

（图源：CJ第一制糖官方截图）

MAMA居然推出了官方应援棒！

韩国年末的颁奖礼有不少，而MAMA（Mnet Asian Music Awards，Mnet亚洲音乐大奖）则是重中之重，该奖项创办於1999年，历经多次改名终於在2009年正式更名为「Mnet Asian Music Award」，也就是歌迷们最常称的「MAMA」，该奖项的颁奖典礼是亚洲最大规模的音乐颁奖盛典，也是韩国最具代表性、最权威的音乐颁奖典礼之一，可以说是全球K-POP迷们的庆典。

今年MAMA有一个不同之处，就是官方推出了应援棒，原材料用的是CJ速食米饭「Hetbahn」的容器，官方将饭盒回收，重新加工为应援棒的手柄部份，据说本次的制作共投入了3000个饭盒。官方应援棒的手柄部份为白色，即为回收的米饭饭盒。上面安装著透明球形主体，里面是深蓝色的MAMA图案，手柄部份可以完全拆卸，当做可回收垃圾处理。没有爱豆团体应援棒的酷炫风格和独特的实际感，很朴实（笑）。

11月29日-30日进行的MAMA定在了日本大阪举行，而应援棒在现场出售，收益会全部捐赠给环境保护团体。

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