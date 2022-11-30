與HOOK娛樂鬧僵的後遺症來了！李昇基不拍《家師父一體2》了

因與老東家HOOK娛樂之間的糾紛，李昇基的事業也受到了影響。

李昇基從出道開始就簽在了HOOK娛樂旗下，一合作就是18年，原以為是雙方情誼深厚，沒想到是卻爆出HOOK時常PUA李昇基，發表過《因為是我的女人》、《善意的謊言》、《刪除》、 《我想我是瘋了》等多首經典爆紅曲目的他卻被公司冠上「賠錢歌手」的醜名，後來連上通告都要自己掏錢買飯吃，毫無明星藝人的待遇。更令人震驚的是身為當紅SOLO男歌手的李昇基竟然18年來沒拿到過一分錢的音源收益，事情一出震驚整個娛樂圈，全網都在痛罵HOOK娛樂和代表權某。

雙方的糾紛尚未結束，但似乎已經產生了「後遺症」。也不知因為綜藝節目需要笑容，而李昇基正處於「笑不出來」的時候，亦或是什麼其他原因，他最終退出了《家師父一體》第2季的錄製，韓媒《Spotv News》報導稱李昇基不會回歸《家師父一體2》。



《家師父一體2》節目組預計於12月中旬開機錄製，業界分析李昇基的電影《大家族》拍攝行程難以調整，再加上與HOOK娛樂的紛爭，身心煎熬，最終令他放棄了綜藝節目的錄製。 但又想起知名娛樂爆料YouTuber李鎮浩此前曝光的「權某在娛樂圈很有勢力，連電視台都要看他眼色」的言論，此事到底是李昇基主動放棄，還是他被迫退出，一時難以下定論。得知這一消息的廣大網友們也紛紛發聲支持李昇基，表示：「最近心情肯定很低落，哪怕是之後再回來，也希望你能回歸《家師父一體2》。 」



對於HOOK娛樂方面表示的「HOOK與李昇基雙方確認過結算書內容」的言論，李昇基的法律代理人回應：「李昇基從未從HOOK處收到過音源費支付結算書，HOOK對李昇基故意隱瞞了音源收益。 對於HOOK娛樂的虛假言論倍感遺憾，李昇基和HOOK之間的對話再無意義。 」

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