又有韩国恋综玩出了新花样！《喜欢的话请响铃》将搬到现实来～12月开播，要求擅长「渔场管理」

一档全新形式的素人恋爱综艺要开播了。

《换乘恋爱》、《单身即地狱》等恋综的大火爆让不少平台嗅到了金钱的味道，Wavve也趁热推出了一档名为《喜欢的话请响铃咔！咔！咔！》的恋综，将於12月9日重磅开播。

看节目名是不是立刻想到了人气漫改剧《喜欢的话请响铃》，这部由宋江、金所炫、郑家蓝主演，讲述了一款名为「恋爱铃」的APP，当喜欢你的人进入10m范围内就会发出警报，由此展开的爱情治愈故事。 而新恋综就将故事搬到了现实，8名演出嘉宾需要在各自的手机上安装节目组开发的「恋爱铃」APP，并一同住进「恋爱铃酒店」开启合宿生活，半径10米内若出现自己心动之人「恋爱铃」就会响起，为了不让其他人发现自己的内心，他们必须和他人同行或即刻走出响铃范围，当APP上跳出「爱心」 时，还要推理出到底是谁向自己发送了「爱心」。 嘉宾们可以通过搜集「爱心」来获取「约会武器」，「爱心」就如同游戏币一般。



《喜欢的话请响铃咔！咔！咔！》的核心就是要懂得「渔场管理」，要最后和心爱之人牵手成功，就需要多多积攒「爱心」，个数越多成功率越高，也就是说和心爱之人成为CP很重要，另其他人产生爱意不断向你发送「爱心」同样重要。



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