《还魂2》副题「光与影」：李宰旭&高允贞人设里就藏著深意！光给予影的存在，影赋予光的生命

《还魂》第2部，副题定为《光与影》。
《还魂》以虚构的大湖国为背景，讲述无德、张煜、徐律三人因为能交换灵魂的还魂术，就此让人生发生了变化，是发生在能操控天气的年轻术士们中，关於爱情与成长的奇幻故事。 第二部《光与影》将於12月10日开播，延续了第一部的故事，时间线放到了第一部的三年之后......
张煜（李宰旭 饰）和长著一张与落寿一模一样的脸，却失去记忆的女人（高允贞 饰）之间的关系，以及副题《光与影》代表的含义等，从首播之前就引发了剧迷们的好奇心。 「光与影」实则比喻了男女主人公，张煜的「煜」字代表著「光明」，而落寿真名为「曹影」。 宣传海报中「我心黑暗身处，唯一闪闪发光的你」也预示著成为黑暗的「光芒」与黑暗中成为唯一一道光明的「影子」之间的邂逅。
第一部中世子高元（申承浩 饰）曾经说过「黑与白看似是两极，实则混合之后痕迹就会消失」，这也暗示著「光与影」的秘密。 落寿（无德）和张煜从一开始的师徒关系发展到后期互生爱意，两人的「痕迹」也随之消失，即张煜气门被封的伤痛，落寿被禁锢的伤痛，随著两人的相知相恋慢慢被治愈。
第二部可预见的就是张煜一定会认出落寿，落寿也一定会回忆起张煜，两人再次集结，朝著更大的「伤痛」进攻。 光与影始终是共存的关系，光给予影的存在，影赋予光的生命，光与影就是在黑暗中浴火重生，不被黑暗打败，朝著光的方向大步前进。 代表著光与影的张煜、落夀将如何互相救赎，敬请期待《还魂2》的播出。
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